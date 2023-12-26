Сбербанк изменит условия льготной ипотеки

Банк будет выдавать ее при субсидировании аккредитованным застройщиком

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк продолжит выдавать льготную ипотеку, несмотря на корректировку параметров госпрограмм, но изменит условия кредитования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Постановление правительства РФ, корректирующее параметры льготных ипотечных программ, вступило в силу 23 декабря 2023 года. Согласно документу, взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей. Кроме того, еще на 0,5 процентного пункта была сокращена предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ.

Сбербанк изменит условия выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье с 11 января 2024 года.

"Для поддержания наших клиентов и партнеров в Сбере принято решение не останавливать выдачи, а продолжить кредитование по новым условиям. С 11 января подписание кредитного договора будет возможно при условии субсидирования аккредитованным партнером", - отметил представитель Сбербанка.

Новые условия будут действовать для программ "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT".

По заявкам, оформленным до 10 января 2024 года включительно, клиенты могут по-прежнему получить ипотеку без применения субсидирования от застройщика, то есть без ограничений в выборе объекта, отмечает банк.

В дальнейшем в случае если застройщик, которого выбрал клиент, не подходит под новые условия, ипотеку можно оформить по базовой программе или выбрать другой объект из списка жилых комплексов, которые включены в программу субсидирования, пояснила кредитная организация.

Сейчас минимальные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье по базовым программам в Сбербанке составляют 15,6%.