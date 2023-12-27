Минфин ждет сворачивания льготной ипотеки под 8% в июле 2024 года

Стимулирующие программы останутся, заявил Силуанов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ исходит из того, что льготная программа ипотеки под 8% годовых завершится в июле 2024 года, стимулирующие программы поддержки останутся, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"У нас 1 июля обычная "льготка" должна завершиться, мы ее все время продлевали. Вообще эта "льготка" была как антикризисная мера, но если мы в предыдущий кризис устанавливали ставку 11%, которую держали, потом она падала и мы программу отменяли, то сейчас уровень ставки значительно ниже (8% по программе льготной ипотеки - ИФ) и нам приходится субсидировать", - сказал министр.

Минфин считает, что стимулирующие программы ипотеки должны остаться. "В первую очередь, семейка. Очевидно, это правильная мера. Но и какие-то новые территории, Дальний Восток, отраслевая ипотека", - отметил Силуанов.

Правительство РФ с 23 декабря ужесточило требования к заемщикам при оформлении льготной ипотеки. В частности, взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей.

Кроме того, теперь клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе. Исключение сделано для программы семейной ипотеки: заемщик сможет оформить второй кредит при условии, что первый полностью погашен, родился еще один ребенок и приобретается жилье большей площади, чем предыдущая квартира.

Документ также сокращает на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготных ипотечных программ.

"Пока мы приняли решение по охлаждению ипотечного рынка. Банки говорят, что сильно ударит по сокращению. Пока мы видим, что спрос на ипотеку на первичке сократился, но не настолько, насколько мы рассчитывали, что эти меры сработают. Но поскольку этот процесс инерционный, то, наверное, это будет видно в начале следующего года", - сказал Силуанов.

"Я знаю, что банки договариваются со строительными компаниями о том, что даже строители готовы участвовать своими ресурсами в продолжении льготных ипотечных программ, чтобы эта тема дальше развивалась, но здесь тоже нельзя допускать перегрева. Мы видим, что здесь есть такой риск", - добавил он.

Минфин будет следить развитием ситуации на рынке ипотеки в следующем году. "И если действия не сработают, будет анализировать и возвращаться к этому вопросу", - заявил Силуанов.