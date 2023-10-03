Новак заявил, что "потолок цен" на нефть РФ оказался неэффективным

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Максим Блинов/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Стоимость российской нефти в настоящее время превышает введенный странами G7 и Евросоюза "потолок цен" (price cap) на нее в $60/баррель; инструмент оказался неэффективным, а наибольшее влияние он оказал лишь на конечных потребителей, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания "Валдайского клуба" в Сочи.

"На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется по рыночным ценам - выше потолка. Мы уже говорили, на сегодня есть понимание того, какие инструменты делают только хуже. Самое плохое, что они создают прецедент для того, чтобы использовать инструмент в будущем против не только российских энергоресурсов, но и других стран, а также против других продуктов. Надеюсь, что сейчас все убедились, что инструмент, который придумали, - он просто неэффективен и от него страдают конечные потребители", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что Россия и ранее предупреждала о том, что "ценовой потолок" не будет работать и сделает "только хуже потребителям".

Вице-премьер также добавил, что российские компании не поставляют нефть в рамках "ценового потолка", а придерживаются указа президента РФ о его несоблюдении.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. РФ переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё не продается по установленному их правительствами потолку - price cap (с 5 декабря - $60 за баррель). РФ запретила своим компаниям реализовывать сырьё, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45/б.

При этом, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), на фоне роста мировых цен на нефть, а также перестройки логистических цепочек стоимость Urals с 24 июля в среднем превышает параметры "ценового потолка". По итогам августа ее цена превысила price cap на $10 и составляла в среднем $70/барр., а в первую неделю сентября - $75/барр. При этом поставки оставались стабильными.

Минфин США еще в августе подчеркивал, что "ценовой потолок" остается эффективным инструментом и по-прежнему ограничивает российские доходы. Однако уже в конце сентября глава ведомства Джанет Йеллен заявила, что эффективность механизма снизилась. Она подчеркнула, что США совместно с партнерами со временем рассмотрят дополнительные шаги, которые могли бы сделать действующие меры более эффективными.