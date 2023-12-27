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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Первые отгрузки с "Арктик СПГ 2" ожидаются в I квартале

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Первая очередь завода по производству сжиженного природного газа "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2" - фактически начала работать, первые отгрузки ожидаются в первом квартале 2024 года, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"В настоящее время строится завод "Арктик СПГ 2", первая очередь которого фактически уже начала работать. И мы ожидаем, что в первом квартале следующего года уже будут первые отгрузки с этого проекта", - сказал он.

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Арктик СПГ 2 НОВАТЭК Александр Новак
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