Первые отгрузки с "Арктик СПГ 2" ожидаются в I квартале

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Первая очередь завода по производству сжиженного природного газа "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2" - фактически начала работать, первые отгрузки ожидаются в первом квартале 2024 года, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"В настоящее время строится завод "Арктик СПГ 2", первая очередь которого фактически уже начала работать. И мы ожидаем, что в первом квартале следующего года уже будут первые отгрузки с этого проекта", - сказал он.

Новость дополняется