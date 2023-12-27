Захарова назвала неприемлемым санкционное давление США на "Арктик СПГ 2"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Москва и Пекин продолжат взаимодействие в энергетической сфере, Россия считает нелегитимными и неприемлемыми санкции США против проекта "Арктик СПГ 2", заявила представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге ее попросили прокомментировать ситуацию вокруг участия китайских компаний в проекте "Арктик СПГ 2".

"Мы убеждены, что российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике будет и далее поступательно развиваться и укрепляться. А ситуация с "Арктик СПГ 2" еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона, который, преследуя собственные корыстные интересы, пытается вытеснить бизнес конкурентов и разрушает мировую энергетическую безопасность", - сказала дипломат.

По ее словам, ряд западных стран "стремится за счет применения абсолютно нелегитимных односторонних ограничений помешать развитию и укреплению энергетического партнерства между Россией и Китаем нерыночными методами несправедливых преимуществ".

"Мы считаем такие действия категорически неприемлемыми, тем более в отношении таких крупных международных гражданских проектов, как "Арктик СПГ 2", - добавила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что сотрудничество в энергетической сфере является одной из важнейших составляющих отношений России с Китаем.

25 декабря "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве России сообщил, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - французская TotalEnergie, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте.

У каждой из этих компаний - по 10% в "Арктик СПГ 2", "НОВАТЭКу" принадлежит 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у "НОВАТЭКа" - 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров - по 2 млн тонн. В JOGMEC сообщили "Коммерсанту", что продолжают анализировать влияние санкций на "Арктик СПГ 2".

Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ, отмечает издание.

Китайские и японские компании запросили власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций. Ранее о таких планах китайских компаний сообщал Bloomberg.

Сам "НОВАТЭК" получил уведомление о форс-мажоре от оператора проекта "Арктик СПГ 2" еще в конце ноября и передал эти форс-мажоры покупателям, пишет Poten & Partners.

Пока "Арктик СПГ 2" вынужден будет продавать газ на спотовом рынке, отметил "Коммерсантъ".

21 декабря стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей из-за санкций США. Компания планировала начать производство на 1-й линии завода в конце 2023 года, с отгрузкой первого танкера в начале 2024 года.

На прошлой неделе первая линия завода начала производство, это подтверждают источники "Интерфакса". После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом 9,5 млрд евро, отмечает "Коммерсантъ". Из этой суммы до 2,5 млрд евро должны были предоставить китайские банки, 4,5 млрд евро - российские Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ.РФ и "Открытие".

Стоимость проекта изначально оценивалась в $21 млрд, но в 2022 году Михельсон озвучил, что она будет выше $22 млрд. После того как ЕС в 2022 году ввел санкции на поставку СПГ-оборудования в Россию, проект подвергся изменениям в части энергоснабжения.

США ввели санкции в отношении "Арктик СПГ 2" в ноябре. Ранее под санкции также попало ООО "Арктическая перевалка", владеющее терминалами по перевалке сжиженного природного газа в Мурманске и на Камчатке, а также подрядчики проекта.