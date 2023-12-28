Петербургская биржа сохранит меры, принятые в разгар ценового топливного кризиса

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа сохранит в секции "Нефтепродукты" действие мер, принятых биржей в разгар ценового кризиса на топливном рынке в этом году. Об этом рассказал в интервью "Интерфаксу" старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

Он отметил, что функции биржи – организовать торги, выявить рыночную цену и обеспечить доступ максимального количества потребителей к ресурсу. Однако, СПбМТСБ – это больше 25% рынка нефтепродуктов России, а также основная инфраструктурная организация, подчеркнул Карпов.

"Как говорится, положение обязывает. Биржа может и должна предпринимать меры по сглаживанию рыночных колебаний. Однако, опыт предыдущих кризисов показал, что биржа никак не может переломить экономические тенденции, они в любом случае будут транслироваться в цену товара. Это будет происходить до разрешения базового противоречия – дисбаланса спроса и предложения", - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что в сложившейся на рынке ситуации 2023 года СПбМТСБ задействовала несколько инструментов, которые должны были сдержать избыточную ценовую волатильность.

"Первое: ввели совершенно новый инструмент торгов – аукцион открытия. Конечно, в ходе отработки новшества выявились некоторые изъяны, когда, например, одна организация могла забирать весь выставляемый на продажу объем. Доработали механизм, введя ограничения в подаче заявок на аукцион открытия: одна заявка не более 8 лотов по железной дороге и одна заявка не более 5 лотов по трубе. Аукцион открытия однозначно дал положительный эффект, он позволил сделать товар доступным сразу большому числу участников", - сказал Карпов.

Второй шаг биржи – продавцы получили право отклонять заявки на покупку товара, направляемого на приграничные или припортовые станции, если есть подозрение, что он может быть далее экспортирован и не останется в границах государства.

"Не обходилось и без курьёзов, поскольку, например, в Приморье и Калининграде почти все станции припортовые. Однако благодаря взаимодействию ФАС, Минэнерго, региональных властей и участников рынка, в первую очередь, покупателей, в адрес СПбМТСБ и продавцов стали поступать подтверждающие письма о регионе использования товара. Таким образом механизм заработал. Эта мера помогла в пресечении "серого" экспорта биржевых нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке, по которым демпфер был выплачен из бюджета", - рассказал топ-менеджер биржи.

Эти меры продолжат действовать на СПбМТСБ в 2024 году, подчеркнул Карпов.