Восемь субъектов РФ вышли из "красной" зоны рисков мошенничества в ОСАГО

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Восемь субъектов РФ вышли из "красной" зоны повышенных рисков мошенничества в ОСАГО к 1 октября 2023 года, в группе регионов, где анализ регулятора выявил признаки активного использования недобросовестных практик, осталось всего пять субъектов РФ, следует из опубликованного ЦБ "Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО" (№ 17).

Данные мониторинга приводятся на 1 октября 2023 года, аналогичные данные на начало октября 2022 года показывают, что субъектов РФ в "красной" зоне было на восемь больше.

Четыре субъекта оставшейся группы территорий с повышенными рисками относятся к Северо-Кавказскому федеральному округу, отмечает ЦБ. В их числе республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики, а также один субъект РФ из Сибирского федерального округа - Новосибирская область.

Среди вышедших из зоны повышенных рисков в ОСАГО за период, к примеру, Кабардино-Балкарская республика, республика Северная Осетия - Алания, Приморский и Хабаровский края.

В разной степени выросли риски в восьми субъектах РФ, а в 55 субъектах аналитики отмечают снижение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год.

По данным ЦБ, суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, составила всего 3,05% российского рынка ОСАГО. При этом на страховые выплаты в этих субъектах РФ пришлось 5,95% от общего объема выплат по стране.

"Такой дисбаланс может свидетельствовать о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в данном сегменте страхового рынка на упомянутых территориях. В целом по РФ средняя выплата на 1 октября этого года "достигла 84,3 тыс. рублей (+15,9%), частота страховых случаев снизилась до 4,8% (-0,5 п.п.), а скользящий коэффициент выплат составил 52,2% (-9,2 п.п.)", - поясняет регулятор.

Банк России в 2023 году организовал или принял участие более чем в 25 межведомственных совещаниях на тему противодействия мошеннической деятельности в ОСАГО в республиках Дагестан, Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Адыгея и Ингушетия, в Карачаево-Черкесской республике, в Приморском, Ставропольском и Краснодарском краях, в Тверской, Калужской, Нижегородской, Ярославской и Новосибирской областях, в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе в целом, следует из мониторинга благополучия ситуации с ОСАГО в регионах РФ.

На этих встречах были "рассмотрены лучшие практики реализации положений нормативных правовых актов в области организации информационного обмена между страховщиками и органами исполнительной власти, вступивших в силу в июле 2023 года. Произведен обмен опытом при обеспечении доступа страховщиков к источникам дополнительной информации, необходимой для решения вопроса о страховой выплате, сообщает регулятор о целях таких встреч", отмечается в мониторинге.

Кроме того, там "с представителями органов исполнительной и судебной власти в субъектах РФ при участии региональных прокуратур, территориальных подразделений МВД и ФСБ, филиалов страховщиков были выработаны конкретные рекомендации по налаживанию взаимодействия при выявлении, пресечении, расследовании и предупреждении мошеннических действий", отмечает Банк России.