Банк России описал наиболее типичного водителя в ОСАГО за пять лет

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Типичный водитель в ОСАГО - это опытный водитель старше 35 лет со стажем вождения более 10 лет, их доля составляет 57% в общем объеме договоров. Такую статистику приводит Банк России на основе анализа договоров ОСАГО, заключенных с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

В основном по ОСАГО застрахованы легковые автомобили физлиц, их доля составляет 85%, информирует ЦБ.

Молодые водители попадают в аварии значительно чаще, чем возрастные. Водители возрастом до 25 лет попадают в аварии в 2,1 раза чаще, чем в среднем по рынку, возрастом 25-40 лет - на 1% реже, а возрастом свыше 40 лет - на 35% реже, чем в среднем по рынку.

По полисам ОСАГО мультидрайв аварийность на 90% выше, чем по договорам, где количество водителей ограничено. Доля таких полисов мультидрайв в общем объеме постоянно сокращается.

При пролонгации договоров ОСАГО в 2022 году для аккуратных и опытных водителей средний рост тарифа составил 8%, сообщает ЦБ.

В основном граждане водят безаварийно или с очень маленьким числом аварий. Значение коэффициента бонус-малус для таких граждан уменьшается с увеличением продолжительности периода безаварийного вождения, размер скидки при расчете премии по ОСАГО может достигать 54%. Высокоаварийные водители (в том числе, те, которые стали виновниками трех и более аварий в последние несколько лет) получают значительную надбавку при расчете страховой премии. Таких водителей немного - около 0,8% в общем количестве застраховавших ответственность, но они попадают в аварии в 2,6 раза чаще, чем в среднем по рынку.

Аварийность по легковым такси значительно выше, чем по обычным легковым машинам граждан. Водители такси попадают в аварии в 7,5 раза чаще, чем водители обычных легковых машин.