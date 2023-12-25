Путин подписал закон о переносе на год сроков введения ОСАГО в новых регионах РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал в закон о переносе сроков введения ОСАГО на новых территориях на год - до 31 декабря 2024 года. Закон о переносе сроков вступает в силу с 1 января 2024 года.

Закон продлевает переходный период, в течение которого жителям Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей (новые субъекты РФ) не требуется оформлять полис ОСАГО, в этой части федеральный закон об ОСАГО не применяется.

В то же время обязанность заключения договора ОСАГО при выезде автовладельцев за пределы указанных территорий, уже установленная федеральными конституционными законами и законодательством РФ об ОСАГО, сохраняется.

Ранее был установлен переходный период (до 1 января 2024 года), в течение которого законодательство РФ об ОСАГО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не применяется. Поправки о продлении переходного периода разработало правительство.

Закон соответствует Договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ.