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New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI из-за использования ее статей

New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI из-за использования ее статей
Фото: Deb Cohn-Orbach/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американская газета The New York Times обвиняет Microsoft Corp. и OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, в использовании ее контента без разрешения.

NYT подала соответствующий иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка. В нем говорится, что ChatGPT и разработанный Microsoft программный ассистент Copilot незаконно использовали материалы издания для создания конкурирующих с ним продуктов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

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Большие языковые модели, послужившие основой для ИИ-решений ответчиков, были созданы за счет копирования и использования миллионов защищенных авторским правом статей, расследований, рецензий и других материалов NYT, утверждает газета.

Издание требует привлечь Microsoft и OpenAI к ответственности за ущерб на "миллиарды долларов".

Microsoft The New York Times OpenAI ChatGPT
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