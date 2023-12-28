New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI из-за использования ее статей

Фото: Deb Cohn-Orbach/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американская газета The New York Times обвиняет Microsoft Corp. и OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, в использовании ее контента без разрешения.

NYT подала соответствующий иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка. В нем говорится, что ChatGPT и разработанный Microsoft программный ассистент Copilot незаконно использовали материалы издания для создания конкурирующих с ним продуктов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Большие языковые модели, послужившие основой для ИИ-решений ответчиков, были созданы за счет копирования и использования миллионов защищенных авторским правом статей, расследований, рецензий и других материалов NYT, утверждает газета.

Издание требует привлечь Microsoft и OpenAI к ответственности за ущерб на "миллиарды долларов".