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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Китай сохранил оценку роста ВВП в 2022 году на уровне 3%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Объем экономики Китая по итогам 2022 года составил 120 трлн 472,4 млрд юаней ($17 трлн), свидетельствуют окончательные данные Государственного статистического управления страны.

Это на 548,3 млрд юаней ниже предварительной оценки.

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Тем не менее, оценка роста ВВП страны в прошлом году осталась на уровне 3%, как и было объявлено ранее.

Подсчет годового ВВП в Китае проводится два раза. Предварительная оценка за предыдущий год публикуется в 20-х числах января текущего года, окончательный результат становится известнен в январе следующего года, отмечает агентство "Синьхуа".

За три квартала 2023 года экономика КНР увеличилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пекин ставит целью рост экономики в этом году примерно на 5%.

КНР Китай ВВП
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