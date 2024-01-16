Власти Китая сообщили, что ВВП страны в 2023 г. вырос примерно на 5,2%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Темпы экономического роста в Китае в 2023 году составили порядка 5,2%, превысив целевой показатель правительства страны, несмотря на отсутствие масштабных стимулов, заявил во вторник председатель Госсовета КНР Ли Цян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"В 2023 году китайская экономика восстановилась и пошла вверх, поднявшись примерно на 5,2%, что выше целевого ориентира "около 5%", установленного в начале прошлого года, - сказал Ли. - Содействуя экономическому развитию, мы не прибегали к масштабным стимулам. Мы не стремимся добиться краткосрочного роста, аккумулируя при этом долгосрочные риски".

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР обнародует данные о динамике ВВП Китая за IV квартал 17 января.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста ВВП страны в октябре-декабре до 5,3% в годовом выражении с 4,9% в третьем квартале.