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Си Цзиньпин отметил, что восстановление экономики КНР находится на критическом этапе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Восстановление экономики Китая по-прежнему находится на критическом этапе, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на политическом мероприятии в Пекине.

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По его словам, восстановление экономики после пандемии улучшается, однако проходит в условиях неблагоприятной международной политико-экономической конъюнктуры, а также накладывающихся друг на друга циклических и структурных проблем внутри страны.

"Ситуация в области развития в нашей стране сложная", - цитирует его высказывание Financial Times.

Кроме того, Си Цзиньпин указал на необходимость постоянного стимулирования высококачественного развития, комплексного углубления реформ и политики открытости, повышения самообеспеченности в научно-технологической сфере, сообщает агентство "Синьхуа".

Глава государства призвал эффективно модернизировать и надлежащим образом расширять экономику Китая, повышать ее жизнеспособность, предотвращать и снижать риски, улучшать общественные ожидания, а также консолидировать и усилить импульс экономического восстановления.

Вместе с тем Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая на заседании в минувшую пятницу подчеркнуло, что власти страны должны "продолжать реализацию упреждающей налогово-бюджетной и осмотрительной денежно-кредитной политики", отмечает FT.

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