Российские банки в январе-ноябре увеличили портфель ипотечных кредитов на 27%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-ноябре 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 3,852 трлн рублей, или на 27,4%, до 17,919 трлн рублей против роста на 1,723 трлн рублей с подъемом на 14,3% за аналогичный период 2022 года, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Банки в январе-ноябре 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 6,993 трлн рублей, что на 69,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года (4,116 трлн рублей).

При этом количество предоставленных в первые одиннадцать месяцев текущего года кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,8% (1 млн 839 тыс. против 1 млн 151 тыс.).

В ноябре банки предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 726,1 млрд рублей, что на 5,7% меньше, чем в октябре (769,6 млрд рублей), и на 54,3% больше по сравнению с ноябрем 2022 года (470,7 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в ноябре кредитов уменьшилось по сравнению с октябрем на 5,6%, до 189,1 тыс. с 200,4 тыс., по сравнению ноябрем прошлого года - выросло на 46,8%, со 128,8 тыс.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в ноябре увеличился на 326,8 млрд рублей, или на 1,9%. Годовой темп прироста портфеля ипотечных кредитов в ноябре возрос до 30,4% с 29,9% в октябре.

Основную поддержку ипотечному жилищному кредитованию в ноябре все еще оказывали программы льготного кредитования, их доля в общем объеме выдач за месяц выросла до 74,8% и составила 542,9 млрд рублей с 70,6% и 543,2 млрд рублей соответственно в октябре. Это в том числе обусловлено сокращением выдачи рыночной ипотеки в ноябре на 19,1%, до 183,2 млрд рублей, в результате продолжившегося повышения кредитных ставок.

ЦБ РФ сообщает, что, по оперативным данным АО "ДОМ.РФ", по льготным программам в первые три недели декабря предоставлено ипотечных кредитов примерно на 400 млрд рублей, что сопоставимо со значением за аналогичный период ноября. Ужесточение условий по ряду льготных программ с 23 декабря 2023 года может отразиться на выдачах в конце месяца.

В ноябре наблюдался рост спроса ипотечных заемщиков в сегменте строящегося жилья (ипотечные кредиты по договорам долевого участия, ДДУ) - выдачи таких кредитов увеличились на 3,9%, до 374,4 млрд рублей, превысив половину (51,5%) совокупного объема предоставленных ипотечных кредитов. Отмечается, что более 90% кредитов по ДДУ выдается по господдержке.

Доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных кредитов физлицам в ноябре изменилась незначительно - 31,2% после 31,6% в октябре (общий объем рублевых кредитов физлицам в ноябре составил 2,3 трлн рублей после 2,4 трлн рублей месяцем ранее).

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в ноябре снизилась до 8,18% годовых с 8,35% в октябре, что связано с продолжившимся увеличением доли выдач по программам господдержки, ставки по которым ниже рыночных за счет государственных субсидий.

Процентная ставка на приобретение строящегося жилья по ДДУ также уменьшилась - на 0,02 процентного пункта, до 6,12%. Одновременно на рынке готового жилья процентная ставка по ипотечным кредитам была выше уровня прошлого месяца - 10,61% против 10,48% в октябре.

Средний размер одного ипотечного кредита в ноябре составил 3,840 млн рублей после 3,841 млн рублей в октябре, к ноябрю 2022 года рост на 5,1%.

Средневзвешенный срок одного кредита в ноябре увеличился до 299,3 месяца (24 года и 11,3 месяца - новый абсолютный максимум этого показателя) с 296,3 месяца в октябре.

За год средний срок кредита увеличился на 15,8 месяца, или на 5,6%, с 283,5 месяца в ноябре 2022 года.