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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Кабмин РФ рассмотрит продление льготной ипотеки в регионах с низким спросом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России может рассмотреть продление льготной ипотеки в отдельных регионах с низким спросом, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По льготной, скорее всего, мы будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос", - сказал Хуснуллин журналистам после открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

Кроме того, добавил он, на рассмотрение вынесено продление "Сельской", "Арктической" и "Дальневосточной" программ.

По словам вице-премьера, распространение льготной ипотеки на всей территории РФ не имеет смысла.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что безадресная льготная ипотека должна быть завершена в июле 2024 года.

"Безадресную льготную ипотеку, которая запускалась как антикризисная мера, нужно завершать в июле", - говорила она в середине декабря текущего года.

При этом глава ЦБ добавила, что примеры адресной ипотеки на рынке есть, но они нуждаются в корректировке. "По параметрам семейной ипотеки требуется обсуждение", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, массовые льготные программы ослабляют трансмиссию решений регулятора, доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти (в ноябре на нее пришлось 80% объема выданной ипотеки).

На данный момент программа действует до 1 июля 2024 года.

Что касается программы "Семейная ипотека", то ранее президент РФ Владимир Путин высказался за ее продление. "Правительство сейчас думает о том, чтобы ее (программу "Семейная ипотека" - ИФ) продлить. Правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления "Семейной ипотеки", - сказал Путин в программе "Итоги года".

Владимир Путин Марат Хуснуллин Эльвира Набиуллина
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