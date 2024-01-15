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ЦБ предупредил о рисках из-за введения комиссионных для застройщиков

ЦБ предупредил о рисках из-за введения комиссионных для застройщиков
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ прокомментировал введение банками комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой: такая практика создает риски, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

"Банк России считает, что, несмотря на изменение условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски", - говорится в комментарии регулятора.

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"Выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования. Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков", - отмечает ЦБ.

Банк России будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов, чтобы завышенные цены не приводили к системным рискам. Для кредитов с низким уровнем обеспеченности залогом предусмотрены повышенные требования к капиталу банков.

ЦБ также предложил оператору программы АО "ДОМ.РФ" для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии.

ЦБ РФ Банк России
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