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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

"Мосбиржа" провела первую сделку купли-продажи ЦФА в рамках вторичного обращения

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" провела первую сделку купли-продажи в рамках вторичного обращения на платформе оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщила пресс-служба торговой площадки.

Сделка была заключена с выпуском ЦФА, размещенным ПАО "Ростелеком" 4 декабря объемом 200 млн рублей при сроке обращения 4 дня. Инвестором при размещении ЦФА выступил Газпромбанк, покупателем на вторичном рынке стал банк "ДОМ.РФ".

По словам директора по цифровым активам "Мосбиржи" Сергея Харинова, "заключение первых сделок с ЦФА на платформе оператора обмена "Московской биржи" - важный шаг в построении высоколиквидного вторичного рынка цифровых активов для всех категорий клиентов". Он отметил кратный рост объема ЦФА в последние месяцы, ожидает его дальнейшего роста в следующем году.

Банк России в августе предоставил лицензию и включил "Мосбиржу" в реестр операторов обмена ЦФА, право на ведение деятельности оператора информационной системы предоставлено Национальному расчетному депозитарию (НРД, входит в группу "Московская биржа").

В стратегии развития "Мосбиржи" до 2028 года, утвержденной в сентябре, в частности, сказано, что биржа намерена уделять особое внимание привлечению финансирования компаниями на рынках капитала через ЦФА, в том числе с использованием сервисов внебиржевых и инвестиционных платформ.

Пилотные выпуски ЦФА, организатором которых выступил Газпромбанк, были проведены "Мосбиржей" в конце сентября. Эмитентами первых выпусков выступили ООО "ГПБ-факторинг" и ПАО "Газпром нефть". В первом случае размещались временно свободные средства, выпуск был структурирован в форме денежных требований объемом 100 млн рублей и сроком обращения 1 день. Целью второго выпуска было привлечение средств для финансирования текущей деятельности компании также в объеме 100 млн рублей при сроке обращения 58 дней с возможностью выкупа и досрочного погашения.

Банк России Газпромбанк Мосбиржа ЦФА Ростелеком Сергей Харинов ДОМ.РФ
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