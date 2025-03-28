В Думу внесли законопроект о запрете выпуска утилитарных цифровых прав на наличные

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект о о реформе регулирования инвестиционных платформ, который включает норму, запрещающую использовать в качестве обеспечения для выпуска утилитарных цифровых прав (УЦП) требования на документарные ценные бумаги, наличные денежные средства, в том числе иностранную валюту.

Соответствующие изменения вносятся в ст. 8 закона "Об инвестиционных платформах", которая регулирует правила выпуска УЦП.

Законопроект № 877268-8 в палату 28 марта внесла группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

"Утилитарными цифровыми правами не могут являться (...) право требовать документарные ценные бумаги, наличные денежные средства, в том числе иностранную валюту", - говорится в тексте законопроекта.

Ранее в законе уже действовал запрет на выпуск УЦП, если их обеспечением является имущество, подлежащее госрегистрации или нотариальному удостоверению, например, недвижимость, доля в квартире, права по наследству.

Новая редакция дополняет этот перечень наличными и "бумажными" ценными бумагами (акции, облигации векселя, чеки).

Как следует из пояснительной записки, эта мера направлена на устранение правового арбитража между выпуском УЦП и цифровых финансовых активов (ЦФА), выпуск которых возможен только на платформе в реестре Банка России.

Выпуск УЦП регулируется законом "Об инвестиционных платформах", это - право на получение услуги, вещи или работы. Выпуск ЦФА регулируется отдельным законом "О цифровых финансовых активах", это - цифровой аналог ценной бумаги, займа, облигации. Для выпуска ЦФА нужно пройти полную регуляторную процедуру под контролем ЦБ, в то время как в случае УЦП такой контроль частичен.

До внесения поправок действующее законодательство не содержало прямого запрета на выпуск УЦП, обеспеченных денежными средствами или ценными бумагами, что создавало возможность использования УЦП в качестве альтернативного механизма привлечения средств без применения требований, установленных законодательством о цифровых финансовых активах. Такая конструкция позволяла обходить регуляторные ограничения и надзорные процедуры, предусмотренные для цифровых финансовых инструментов, в том числе контроль со стороны Банка России.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.