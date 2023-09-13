Alibaba запустила свою ИИ-модель для широкого круга пользователей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU -Китайский онлайн-гигант Alibaba Group Holding запустил для широкой публики модель Tongyi Qianwen на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Дочерняя Alibaba Cloud Intelligence объявила о запуске в соцсети WeChat и сообщила, что будет помогать другим организациям, включая Oppo, Taobao, DingTalk и Чжэцзянский университет, разрабатывать и обучать их собственные большие языковые модели на основе Tongyi Qianwen.

Большие языковые модели в числе прочего используются для формирования связного текста, изображений и программного кода.

Alibaba представила Tongyi Qianwen в апреле. Телеканал СNBC называл технологию аналогом чат-бота ChatGPT, привлекшего внимание мировых СМИ и специалистов в начале этого года.

Сообщалось, что модель интегрируют во все бизнес-приложения экосистемы Alibaba, а разработчики и клиенты компании смогут использовать ее для экономически выгодного создания кастомизированных решений.

Tongyi Qianwen работает с английским и китайским языками и призвана улучшить пользовательский опыт в различных сферах, включая корпоративный обмен информацией, голосовую помощь, онлайн-торговлю, поиск и развлечения, отмечала Alibaba Cloud.

На первом этапе предполагалось встроить модель в коммуникационную платформу для бизнеса DingTalk и "умные" устройства для дома Tmall Genie, которые смогут "сочинять и рассказывать детям истории, предлагать рецепты для здорового питания, давать рекомендации путешественникам и подбирать фоновую музыку для тренировок".