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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЦБ Швейцарии завершил 2022 год с рекордным убытком

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский национальный банк (SNB) получил по итогам 2022 года чистый убыток в размере 132,48 млрд франков ($141,6 млрд), сообщается в годовом отчете.

Это рекордные потери ЦБ за год. В 2021 году он получил чистую прибыль в 26,3 млрд франков.

Негативное влияние на результат оказали изменения курсов обмена валют. SNB зафиксировал убыток в 131,46 млрд франков по позициям в иностранной валюте и более 1 млрд франков по позициям в нацвалюте, говорится в сообщении центробанка.

Между тем стоимость золота на балансе ЦБ выросла на 0,4 млрд франков. Его объем составил 1,04 тыс. тонн, не изменившись по сравнению с 2021 годом.

SNB заявил, что в связи с убытком он не сможет провести дивидендные выплаты акционерам за 2022 год, а также перечислить средства в федеральный бюджет Швейцарии и бюджеты кантонов.

Швейцария
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