ЕС ищет "международные решения" против атак хуситов на суда в Красном море

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ЕС осуждает атаки йеменских хуситов на суда в Красном море, нарушающие международное право, и ведет поиск "международного решения" против этих действий, сообщил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Это угроза морской безопасности и безопасности и миру в регионе. Это один из наших больших поводов для беспокойства", - сказал Стано во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что эта проблема обсуждается с государствами-членами ЕС и со странами-партнерами.

"Это международная проблема, и необходимо найти международное решение. Мы углубляем обмены мнениями и ищем, как адаптировать нашу реакцию на эти недопустимые нарушения", - отметил пресс-секретарь.

В свою очередь руководитель службы официальных представителей Еврокомиссии Эрик Мамер ответил на вопрос об объеме экономических потерь, если суда ряда морских перевозчиков начнут, как они об этом заявляют, перенаправлять корабли по безопасному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды.

"Такие оценки будут зависеть от числа компаний, которые объявят о подобных проектах. Конечно, (Европейская) комиссия станет внимательно отслеживать эту ситуацию и ее экономические последствия. Но сейчас преждевременно об этом говорить", - сказал Мамер.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

В понедельлник министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений хуситов из Йемена на суда. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.