ФРС запустила новый механизм финансирования банков объемом $25 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США запускает новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков".

Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.

BTFP станет дополнительным источником ликвидности и устранит необходимость быстрой продажи US Treasuries и остальных надежных ценных бумаг в период стресса, говорится в сообщении Федрезерва.

"ФРС готова решить любые проблемы с ликвидностью, которые могут возникнуть", - отмечает ЦБ.

Министерство финансов США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки нового механизма ФРС. В Федрезерве, однако, не ожидают, что все эти средства будут использованы.

"Совет управляющих ФРС внимательно отслеживает события на финансовых рынках и готов использовать весь набор имеющихся в его распоряжении инструментов для поддержки домовладельцев и бизнеса, готов сделать дополнительные шаги при необходимости", - говорится в сообщении Федрезерва.

Американский ЦБ поднял базовую процентную ставку с нулевого уровня до 4,5-4,75% менее чем за год, что привело к снижению цен на гособлигации, составлявшие значительную часть портфелей банков.

Необходимость экстренной продажи бондов банком Silicon Valley Bank для покрытия потребностей вкладчиков, привела к крупным потерям фининститута и, в конечном итоге, к его закрытию на прошлой неделе.