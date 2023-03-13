Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

ФРС запустила новый механизм финансирования банков объемом $25 млрд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США запускает новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков".

Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.

BTFP станет дополнительным источником ликвидности и устранит необходимость быстрой продажи US Treasuries и остальных надежных ценных бумаг в период стресса, говорится в сообщении Федрезерва.

"ФРС готова решить любые проблемы с ликвидностью, которые могут возникнуть", - отмечает ЦБ.

Министерство финансов США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки нового механизма ФРС. В Федрезерве, однако, не ожидают, что все эти средства будут использованы.

"Совет управляющих ФРС внимательно отслеживает события на финансовых рынках и готов использовать весь набор имеющихся в его распоряжении инструментов для поддержки домовладельцев и бизнеса, готов сделать дополнительные шаги при необходимости", - говорится в сообщении Федрезерва.

Американский ЦБ поднял базовую процентную ставку с нулевого уровня до 4,5-4,75% менее чем за год, что привело к снижению цен на гособлигации, составлявшие значительную часть портфелей банков.

Необходимость экстренной продажи бондов банком Silicon Valley Bank для покрытия потребностей вкладчиков, привела к крупным потерям фининститута и, в конечном итоге, к его закрытию на прошлой неделе.

ФРС США BTFP Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,8%

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Сбор зерна в РФ в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк

Meta задумала создать соцсеть, похожую на Twitter

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Канада запретит импорт из России алюминия и продукции из стали

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Сальдированная прибыль российских предприятий в 2022 году упала на 12,6%

Курс евро поднялся до 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });