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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Суд удовлетворил иск Сбербанка к его бывшей украинской "дочке" на 74 млн рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск Сбербанка России о взыскании с бывшей украинской "дочки" - Международного резервного банка (МР банк) 73,6 млн рублей.

Сбербанк подал несколько исков к МР банку.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с МР банка задолженности по межбанковским кредитам в размере 87,5 млн евро (и начисленных процентов на 7,8 млн евро), а также $333,9 млн (и начисленных процентов на $70,7 млн). Этот иск был подан в июле 2022 года.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы решил взыскать с МР банка в пользу Сбербанка $727 тыс. убытков (иск подан в декабре 2022 года).

В конце декабря 2023 года было подано пять исков на общую сумму 615 млн рублей (в одном из дел сумма требований не указана).

До этого, в ноябре 2023 года, Сбербанк подал иск к МР банку о взыскании 1,478 млн украинских гривен (примерно 3,5 млн рублей), находящихся на банковском счете Сбера в бывшем дочернем банке. Арбитражный суд Москвы его 11 января 2024 года удовлетворил.

Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию и принял решение ликвидировать Международный резервный банк.

МР банк Сбер Сбербанк
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