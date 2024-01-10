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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

РФПИ предложил создать инвестиционный фонд стран БРИКС+

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд стран БРИКС+.

"С учетом увеличения числа стран в составе БРИКС необходимо расширение диалога, посвященного международному сотрудничеству для развития вертикально интегрированных цепочек поставок полезных ископаемых, оптимизации разработки проектов, развития трансграничных инвестиционных платформ, создания соответствующей инфраструктуры и центров трансфера технологий. В связи с этим РФПИ предлагает разработать и создать новые структуры и инструменты, в частности, инвестиционный фонд БРИКС+, который мог бы финансировать различные международные проекты в соответствующих отраслях наших стран", - сказал Дмитриев в ходе выступления на форуме "Полезные ископаемые будущего".

Он также напомнил, что РФПИ предлагает создание новой платформы для торговли углеродными единицами, которая будет ориентирована на страны БРИКС+ и развивающиеся страны-лидеры по объему полезных ископаемых в регионах Африки, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

С 1 января Саудовская Аравия наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Ираном и Эфиопией присоединилась к объединению БРИКС, председательство в котором в текущем году перешло к России.

БРИКС Кирилл Дмитриев РФПИ
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