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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Председательство в БРИКС с 1 января переходит России

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января страной-председателем БРИКС становится Россия, а к союзу присоединяются еще пять членов.

В объединение 1 января, как ожидается, войдут Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Аргентина также должна была присоединиться в БРИКС, однако после победы на президентских выборах Хавьера Милея в Буэнос-Айресе заявили о нежелании вступать в эту организацию.

29 декабря аргентинские СМИ сообщили, что власти Аргентины разослали письма лидерам всех стран БРИКС с официальным сообщением о решении не вступать в объединение.

"В правительстве направили письма с этой информацией президентам каждой из стран БРИКС, чтобы сделать официальным принятое несколько недель назад решение", - отметила газета "Кларин" со ссылкой на источники в аргентинском правительстве.

Пришедший к власти ранее в этом году президент Аргентины Хавьер Милей еще во время предвыборной кампании выступил против присоединения Аргентины к БРИКС. В конце ноября Диана Мондино, которой на тот момент предстояло занять пост главы МИД, заявила, что "Аргентина не вступит в БРИКС", поскольку не может внести взнос для присоединения в Новый банк развития БРИКС.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что Аргентина продолжит свое участие в БРИКС, будет приветствовать выстраивание добрых отношений с этой страной.

"Что касается выстраивания отношений с Аргентиной, то мы также в этом заинтересованы. Мы также надеемся, что Аргентина будет на уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС, и мы будем это приветствовать. И, конечно же, мы будем приветствовать выстраивание с новым руководством в Буэнос-Айресе добрых отношений", - сказал Песков.

В начале декабря российская делегация на состоявшемся в Дурбане (ЮАР) заседании шерп и су-шерп стран-членов БРИКС провела развернутую презентацию планов работы объединения на 2024 год. В МИД РФ сообщили, что "особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах". Также пристальное внимание будет уделено органичному встраиванию новых участников БРИКС в архитектуру многостороннего сотрудничества.

Среди других приоритетов - "наращивание внешнеполитической координации в формате БРИКС, прежде всего на ключевых международных площадках, укрепление взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом, отмыванием денег, международной информационной безопасности, а также возвращения активов, полученных преступным путем".

Также в декабре министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что создание расчетной единицы на площадке БРИКС может стать решением проблемы неполной конвертируемости валют, с которой Россия столкнулась, в частности, в резко выросшей в последнее время внешней торговле с Индией, и Россия будет продвигать эту тему в рамках своего председательства.

В октябре 2024 года планируется саммит БРИКС в Казани.

Россия БРИКС
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