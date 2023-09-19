Цены на зерно в РФ рухнули из-за больших переходящих запасов и экспортных пошлин. Обзор

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ценовой обвал на зерновом рынке РФ, который наблюдается в настоящее время, вызван большими переходящими запасами, образовавшимися после прошлогоднего рекорда, а также экспортной пошлиной, зависящей от валютного курса, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

Рентабельность сельхозпроизводства в этом году снизится. Реакция государства на эти процессы должна быть более оперативной, считают они.

Сокрушительный обвал

"На прошедшей неделе произошел резкий, даже сокрушительный, обвал зернового рынка России", - говорится в мониторинге компании "ПроЗерно".

Так, цены на пшеницу 3 класса резко повернули вниз везде: на юге падение в 1 365 рублей, до 14 550 рублей за тонну (EXW европейская Россия, с НДС), в центре - на 715 рублей, до 13 000 рублей. В Черноземье цены снизились на 390 рублей, до 12 680 рублей, в Поволжье - на 215 рублей, до 13 188 рублей, в Сибири - на 165 рублей, до 13 333 рублей, на Урале - на 135 рублей, до 12 917 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 4 класса на юге рухнули на 1 115 рублей, до 13 300 рублей, в центре - на 835 рублей, до 10 833 рублей, в Поволжье - на 650 рублей, до 11 050 рублей. В остальных районах падение было меньше.

Цены на пшеницу 5 класса больше всего упали также на юге - на 525 рублей, до 10 917 рублей. В центре они снизились на 335 рублей, до 9 133 рублей, в Сибири - на 285 рублей, до 10 933 рублей, в Поволжье - на 190 рублей, до 8 875 рублей. Только на Урале цены повысились на 300 рублей, до 10 483 рублей за тонну.

Динамика цен на ячмень была разнонаправленной. На юге цены на него упали на 965 рублей, до 11 167 рублей, в Поволжье - на 465 рублей, до 9 638 рублей, в центре - на 200 рублей, до 9 017 рублей, в Черноземье - на 140 рублей, до 8 570 рублей. В Сибири и на Урале отмечен незначительный рост.

Цены на рожь упали везде, кроме Сибири, где они подросли на 15 рублей. Наибольшее падение отмечено в Черноземье - на 280 рублей, до 7 090 рублей за тонну.

Цены на кукурузу снизились в Поволжье на 250 рублей, до 13 250 рублей, и в центре - на 185 рублей, до 11 483 рублей. Рост зафиксирован на юге - на 150 рублей, до 12 750 рублей, и в Черноземье - на 90 рублей, до 11 790 рублей за тонну.

Как заявил генеральный директор компании Владимир Петриченко, такое обрушение цен, прежде всего на пшеницу, стало следствием вопросов, которые накапливались все последнее время. "Главное в том, что никто не занимается зерновым рынком в плане его поддержки. Этот процесс государство запустило "в ноль", если не в минус, учитывая то, что происходит с пошлиной, то, как она растет, - сказал он. - При нынешнем курсе рубля она бьет по аграриям наотмашь. Нужно реагировать, а реакции нет".

К тому же на рынке большое предложение зерна, которое сформировалось после рекордного урожая прошлого года и поступления нового, который, как ожидается, будет вторым после рекорда 2022 года. "Все это давит на цены. При отсутствии реакции на эти процессы так долго продолжаться не могло, цены рухнули", - заявил Петриченко.

По данным Росстата, в сельхозорганизациях РФ на 1 августа имелось 24,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 6,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Внешний толчок

"Это ожидалось", - соглашается генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его мнению, к росту цен "подтолкнул" и внешний рынок. "Он довольно серьезно "припал" из-за отсутствия спроса. И поскольку весь внутренний рынок на европейской территории РФ "завязан" на экспортный паритет, то происходит серьезное снижение цен, - сказал он. - К тому же оно усугубляется тем, что зерно за пределами так называемого "золотого треугольника" (Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская область – ведущие производители зерна в РФ - ИФ) не востребовано".

Как отметил Рылько, экспортеры пока работают в этих крупных регионах. Но много зерна еще с прошлого года имеется в центре и Поволжье. "До него пока руки не дошли", - заметил он.

К тому же на рынок выходит "урожай второго эшелона" – кукуруза, подсолнечник. "Аграриям его надо продавать, а цены упали", - сетует он.

Сначала стагнация, потом снижение

По мнению эксперта зернового рынка Александра Корбута, причиной резкого падения цен стала "определенная политика покупателей зерна, которую государство не способно регулировать". "И экспортеров, и переработчиков, и животноводов. Сейчас пытаются заработать все на одном аграрии: один с сошкой, а семеро с "КАМАЗами" для перевозки. При этом стоимость автоперевозок и остальных ресурсов резко выросла, обуздать этот процесс пока не удается", - сказал он.

Как считает эксперт, это ведет к формированию нового тренда в зерновом производстве РФ. "Десятилетний тренд на увеличение урожайности, продуктивности, вероятнее всего, будет меняться на противоположный. Сначала стагнация, потом – устойчивое снижение. Причем, если этот тренд сформируется, а вероятность этого, исходя из результатов практической деятельности по регулированию цен на нефтепродукты, экспортной политики, таможенным пошлинам, велика, то переломить его будет весьма сложно, - сказал он. - Причем, в первую очередь, начнем терять малые формы хозяйствования. Надежды на то, что агрохолдинги накормят всю страну, как минимум, наивны".

По его словам, отрасль ждет резкое снижение рентабельности. "Не уверен, что сбудется прогноз Минсельхоза о рентабельности в 16% в этом году. Исходя из текущей ситуации, она может быть и ниже", - отметил эксперт.

В 2022 году рентабельность сельхозпроизводства в РФ составила 20%.