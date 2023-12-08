Акционеры "СПБ биржи" 19 января утвердят новый устав

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "СПБ биржи" на внеочередном собрании 19 января рассмотрят вопросы об утверждении устава в новой редакции и предоставлении согласия на совершение сделки, сообщила торговая площадка.

Повестка собрания также включает вопросы о формировании совета директоров и о правлении "СПБ биржи.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании - 25 декабря.

Минфин США 2 ноября ввел санкции против "СПБ биржи". После этого торги иностранными бумагами на ней были остановлены. Также OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года. Сейчас биржа вместе с международными юристами работает над сценариями действий для разблокировки активов.