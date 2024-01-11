Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Сменился президент девелопера Glorax

Основатель компании Андрей Биржин останется в совете директоров и во главе правления

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президентом девелопера Glorax назначен бывший операционный директор компании Дмитрий Кашинский, сообщила пресс-служба Glorax.

"Моя основная цель на новой должности - способствовать дальнейшему росту компании, который запланирован на ближайшие годы в рамках подготовки к выходу на IPO в 2025 году. Сейчас передо мной и командой стоит задача кратного роста бизнеса и финансовых показателей, а также усиления региональной экспансии. Уверен, что мы справимся со всеми вызовами и в полной мере реализуем принятую ранее стратегию развития", - сказал Кашинский.

Кашинский был операционным директором компании c 1 сентября 2022 года. У него более чем 20-летний опыт работы в строительной отрасли. В 2011-2018 годах он был CEO в Etalon Group, в 2019-2020 годах - гендиректором компании "Самолет Северо-Запад" (входит в ГК "Самолет").

Прежде должность президента Glorax занимал основатель компании и бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Он продолжит работу в качестве председателя правления компании и члена совета директоров. В этой роли Биржин будет заниматься развитием компании "на стратегическом уровне".

Glorax основана в 2014 году и занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности - Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Казань. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Глоракс групп" (головная компания группы) являются Биржин (95%) и Александр Андрианов (5%).

Андрей Биржин Etalon Group Самолет Glorax Дмитрий Кашинский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Семья основателя Samsung продала акции на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Семья основателя Samsung продала акции на $2 млрд для уплаты налога на наследство

Х5 отчиталась о восстановлении поставок курятины в магазины в регионах

Суд признал банкротом бывшего топ-менеджера банка "Волга-Кредит" Калинкина

Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота по бюджетному правилу

Минфин впервые с августа вернется к продажам валюты/золота по бюджетному правилу

Минсельхоз в 2024 г. не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте

Минсельхоз в 2024 г. не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Путин заявил, что наращивание льготного кредитования снижает эффективность мер ДКП

Число производителей органической продукции в российском АПК выросло на 18%

Число производителей органической продукции в российском АПК выросло на 18%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });