Бывший первый зампред ЦБ Швецов возглавил совет директоров девелопера GloraX

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывший первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов возглавил совет директоров девелопера GloraX, сообщила пресс-служба компании.

"В рамках стратегии развития федерального девелопера GloraX совет директоров усилят Сергей Швецов, Борис Волчек и Дмитрий Алмакаев. Перед признанными экспертами стоит задача реструктуризации компании в акционерное общество", - говорится в сообщении.

Также их задачами названы сохранение темпов региональной экспансии, развитие инвестиционных продуктов и финансового блока.

Швецов будет курировать стратегию GloraX и цифровизацию ее операционной деятельности, строительства и клиентского сервиса.

Также в совет директоров GloraX вошел совладелец сети гипермаркетов "O'Кей" и дискаунтеров "ДА!" Борис Волчек.

Дмитрий Алмакаев, ранее работавший в Deutsche Bank и Ситибанке, назначен вице-президентом по инвестициям. Помимо инвестиционных продуктов, он будет курировать спецпроекты компании, планирующей выйти на рынок рублевых облигаций.

GloraХ - федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк компании составляет 3 млн кв. м. По данным ЕГРЮЛ, 95% в ООО "Глоракс групп" владеет Андрей Биржин, 5% у Александра Андрианова.

Сергей Швецов, куратор финансовых рынков в Банке России ушел с поста первого заместителя председателя ЦБ в середине марта, оставшись в должности советника председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Его уход с высокой должности анонсировался еще в январе.