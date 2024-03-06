Девелопер Glorax ждет троекратного увеличения годовой выручки по МСФО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Девелопер Glorax в 2024 году прогнозирует увеличение выручки по МСФО в три раза - до 42,2 млрд рублей, говорится в презентации вице-президента блока экономики и финансов Glorax Глеба Шурпика. Он представил ее на онлайн-семинаре компании в рамках планируемого размещения биржевых облигаций.

Чистая прибыль по итогам 2024 года может возрасти в 8,6 раза - до 2,6 млрд рублей, EBITDA - в 5,5 раза, до 9,3 млрд рублей.

Ожидается, что на конец 2027 года выручка компании может достигнуть 155,7 млрд рублей.

При этом девелопер планирует продолжить региональную экспансию. В прошлом году Glorax вышел в три новых региона, в планах на 2024 год - запуск строительных проектов еще в пяти новых регионах. В период с 2024 по 2027 год девелопер рассчитывает начать работать в Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске, Самаре, Тюмени и других городах.

Ожидается, что объем строительства компании за 4 года может увеличиться с 0,6 млн кв. метров до 2,8 млн кв. метров (рост в 4,7 раза).

Glorax основана в 2014 году и занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности - Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Казань.

Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Глоракс групп" (головная компания группы) являются Биржин (95%) и Александр Андрианов (5%).