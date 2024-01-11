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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Добыча углеводородов в Норвегии в 2023 году осталась на уровне предыдущего года

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов в Норвегии в 2023 году составила около 233 млн кубометров нефтяного эквивалента (н.э.), что соответствует примерно 4 млн баррелей н.э. в сутки, говорится в годовом обзоре Норвежского офшорного директората (NOD).

Показатель остался на уровне 2022 года.

Производство нефти в 2023 году выросло на 6,4%, природного газа - уменьшилось на 5,3% в связи с внеплановыми и длительными остановками для технического обслуживания на нескольких береговых объектах и месторождениях.

На конец года на шельфе Норвегии действовало 92 месторождения и еще 27 проектов находились на стадии разработки.

Норвежские нефтегазовые компании пробурили 34 скважины в минувшем году, из которых 23 - поисковые, причем в случае 14 из них были обнаружены запасы углеводородов.

По прогнозу NOD, в текущем году компании пробурят 40-50 разведочных скважин.

По предварительным данным NOD за декабрь, экспорт природного газа из Норвегии достиг рекордного уровня, составив чуть менее 12 млрд кубометров.

Ведомство ожидает, что объемы добычи нефти и газа в Норвегии останутся стабильными в ближайшие годы в результате активных операций на шельфе. Однако без новых месторождений или крупных инвестиций в существующие объемы добычи будут уменьшаться.

В краткосрочной перспективе ввод в эксплуатацию новых месторождений будет компенсировать снижение добычи на старых, отмечают в NOD.

Инвестиции в проекты, находящиеся на стадии разработки, как ожидается, достигнут рекордных 77 млрд крон ($7,5 млрд) в этом году.

"Норвежский шельф продолжит играть чрезвычайно важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы на ближайшие годы", - отмечают в NOD.

Ведомство сменило название 1 января 2024 года, ранее оно называлось Норвежским нефтяным директоратом (NPD).

Норвегия NOD NPD
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