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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Расход газа из хранилищ Европы вышел на максимум за три года

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Расход газа из подземных хранилищ Европы на фоне очередной волны холодов вышел на максимальный уровень почти что за три года. За последнее время больше газа из ПХГ регион тратил лишь в середине февраля 2021 года.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м. Номинация на четверг была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что российский газ подается для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 12 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Европейский рынок

Январь 2024 года, по актуальным прогнозам, обещает быть в Европе довольно холодным: на полтора градуса ниже климатической нормы и на 4 градуса холоднее, чем годом ранее. Однако на рынке уже поспешили объявить прохождение зимы успешным.

Спотовая цена газа в Европе в четверг снизилась еще на 1%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $351 за тысячу кубометров.

Ветрогенерация в Европе опустилась ниже обычного уровня. Ветряки в четверг обеспечили менее 12% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В январе 2023 года их вклад был 16%, в декабре 2023 года - 24%.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $401; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $349.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка.

Текущий показатель достиг 81,77% - это на 12 процентных пунктов выше среднего на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe. Хотя Европа активно ограничивает использование газа и его запасов, текущий уровень запасов уже уступает показателям тех же дней 2023 и 2020 года.

За газовые сутки 10 января резервы снизились на 0,87 процентного пункта. Это самый интенсивный нетто-отбор газа за последние 2 года и 11 месяцев - с середины февраля 2021 года. Предыдущие два дня отбор был также весьма высоким, превосходящим все значения 2023 и 2022 годов.

Европейские терминалы по приему СПГ в декабре 2023 работали со средней производительностью 56%, с начала января их средняя загрузка составляет 51%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США продолжают отбор газа из хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы газа упали на 2 млрд куб. м - это ниже, чем обычно в это время года.

Текущий уровень запасов в стране - 69%, что на 15 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет (и находится выше пятилетнего диапазона значений), сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.

TTF WindEurope Газпром ОГТСУ Европа США
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