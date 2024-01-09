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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:53

Европа встретила вторую волну холодов с запасами газа ниже 85%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Вторая по счету за эту зиму волна холодного воздуха накрыла европейский регион с началом новой недели. Температура воздуха в ночное время опускается до 10 градусов мороза. Ясная погода сопровождается слабой силой ветра, что снизит выработку ветроэлектростанций и повысит локальный спрос на газ. Запасы газа в Европе опустились ниже 85%.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на вторник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на понедельник была 40,5 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 9 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе опустилась ниже обычного уровня. Ветряки в понедельник обеспечили 19% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В январе 2023 года их вклад был 16%, в декабре 2023 года - 24%.

Спотовая цена газа в Европе в понедельник упала на 9%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $356 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Февральский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $410; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $355.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе является одним из ключевых индикаторов для мирового рынка.

Текущий уровень запасов достиг 84,27% - это на 13 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 7 января резервы снизились на 0,45 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в декабре 2023 работали со средней производительностью 56%, с начала января их средняя загрузка составляет 46%.

Газпром Европа Украина
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