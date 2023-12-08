Уровень запасов газа в Европе перестал быть рекордным

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы уже не является рекордным за историю наблюдений отраслевой ассоциации Gas Infrastructure Europe. Активные отборы из ПХГ на фоне холодной погоды увели текущую траекторию уровня запасов ниже показателей тех же дней 2019 года.

Декабрь 2023, согласно текущему прогнозу погоды, может быть в Европе довольно суровым: на градус холоднее прошлого декабря и на два градуса ниже климатической нормы. Это станет дополнительным катализатором расхода запасов газа из хранилищ.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на транспортировку на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Номинация на четверг была такая же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Опубликованная номинация является максимальной технически возможной на данном направлении заявкой с учетом всех введенных украинской стороной ограничений.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 8 декабря. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Ветрогенерация в Европе держится ниже обычного уровня. Ветряки с начала декабря обеспечивают 14% потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. В декабре 2022 года их вклад был 17%, в ноябре 2023 года - 22%.

Спотовая цена газа в Европе в четверг добавила 1%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $440 за тысячу кубометров.

Вырос разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $573; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $455.

Запасы в Европе

Уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым индикатором для мирового рынка. Регион в целом продолжает закачку в хранилища.

Текущий уровень запасов достиг 92,15% - это на 10 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 6 декабря резервы снизились на 0,58 процентного пункта.

Европейские терминалы по приему СПГ в ноябре работали со средней производительностью 62%, с начала декабря их средняя загрузка составляет 60%.

Запасы в США

Состояние запасов в американских ПХГ приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

США начали сезон отбора газа из хранилищ. За очередную отчетную неделю резервы газа упали на 3,3 млрд куб. м - в три раза больше, чем стандартный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов в стране - 77%, что на 5 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго.