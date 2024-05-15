Burberry сократила годовую доналоговую прибыль на 40%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Британская Burberry Group Plc, один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс", в 2024 финансовом году (завершился 30 марта) снизила доналоговую прибыль на 40%, выручку - на 4%.

Доналоговая прибыль компании за отчетный год составила 383 млн фунтов стерлингов ($482,2 млн) против 634 млн годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль сократилась на 34%, до 418 млн фунтов.

Выручка понизилась на 4%, до 2,97 млрд фунтов. Без учета колебаний валютных курсов показатель остался на уровне предыдущего года.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, составлял 405 млн фунтов для скорректированной прибыли и 2,94 млрд фунтов для выручки.

Сопоставимые розничные продажи снизились на 1% в минувшем фингоду.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе показатель вырос на 3%, в том числе в материковом Китае - на 2%. В регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) продажи повысились на 4%, в то время как в Северной и Южной Америке сократились на 12%.

Burberry выплатит по итогам года дивиденды в размере 61 пенса на акцию, как и в прошлом году.

С начала 2024 года капитализация Burberry снизилась на 18% (до 4,24 млрд фунтов), тогда как как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 9,5%.