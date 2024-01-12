Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Цена Brent превысила $80 за баррель впервые в этом году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть резко ускорился днем в пятницу на новостях об ударах по йеменским хуситам.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 13:58 по московскому времени повысилась на $2,95 (3,81%), до $80,36 за баррель. Котировки превысили $80 за баррель впервые с 27 декабря прошлого года.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,88 (4%), до $74,9 за баррель.

Международная коалиция вооруженных сил с США во главе в четверг нанесла удары по позициям повстанцев-хуситов на территории Йемена. Это было ответом на атаки судов в Красном море и может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Barron's.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - говорилось в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

"На рынке нефти есть опасение, что регион движется по непредсказуемому пути эскалации, и в какой-то момент могут действительно случиться перебои поставок", - написал Бьярн Скилдруп из SEB.

Brent WTI Йемен США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Apple в кассации хочет добиться отмены решения ФАС о штрафе в 1,2 млрд руб.

Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 23 ноября

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Бывший завод Volkswagen в Калуге должны перезапустить в I полугодии

Инфляция в Аргентине в декабре ускорилась до максимума с 1991 г., превысив 211%

Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с 13 декабря

Китай нарастил экспорт автомобилей в 2023 году на 64%

Brent подорожала до $78,78 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });