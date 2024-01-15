Brent подешевела до $77,76 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в понедельник, несмотря на сохранение напряженности на Ближнем Востоке.

К 14:13 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (0,68%), до $77,76 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,58 (0,8%), до $72,1 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 0,6%, WTI - на 1,5%.

США 13 января нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.

В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.

"Конфликт на Ближнем Востоке пока не влияет на добычу нефти, и наценка с учетом геополитических рисков сейчас довольно умеренная", - написали аналитики Goldman Sachs.

По их мнению, нефть будет торговаться в узком диапазоне в ближайшее время, поскольку значительный объем свободных мощностей ограничивает потенциал к росту, а низкие риски рецессии и ограничение на добычу в странах ОПЕК+ будут сдерживать падение.