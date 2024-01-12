Чистая прибыль BNY Mellon в IV квартале сократилась почти вдвое

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, в четвертом квартале 2023 года сократил чистую прибыль почти вдвое, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы.

Чистая прибыль банка в октябре-декабре 2023 года составила $256 млн против $509 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию сократилась до $0,33 с $0,62 годом ранее.

Без учета разовых факторов прибыль составила $1,28 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,85 на акцию.

Квартальная выручка BNY Mellon повысилась на 10%, до $4,311 млрд, также превысив консенсус-прогноз экспертов в $4,3 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале вырос на 4% - до $1,101 млрд. Комиссионный доход почти не изменился и составил $3,214 млрд.

Активы под управлением BNY Mellon на конец декабря составляли $1,97 трлн, что на 8% выше, чем годом ранее. На показатель положительно повлияло ослабление доллара.

Активы на счетах доверительного хранения в BNY Mellon также увеличились на 8% и достигли $47,8 трлн в основном благодаря повышению их рыночной стоимости.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) на конец четвертого квартала составил 14,3% по сравнению с 14,4% на конец третьего квартала

Банк также объявил квартальные дивиденды в размере $0,42 на обыкновенную акцию, сообщается в его отдельном пресс-релизе. Выплата состоится 2 февраля, реестр акционеров закроется 22 января.