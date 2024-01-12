Международные резервы России с 29 декабря по 5 января сократились на $0,8 млрд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 5 января составили $598,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 29 декабря они равнялись $599,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.