Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Международные резервы РФ с 8 по 15 декабря сократились на $0,4 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 15 декабря составили $587,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 8 декабря международные резервы равнялись $588,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

МВФ Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"НОВАТЭК" объявил форс-мажор по проекту "Арктик СПГ 2" из-за санкций США

Белоусов назвал курс 90 рублей/$1 приемлемым и для экспорта, и для внутреннего рынка

Белоусов назвал курс 90 рублей/$1 приемлемым и для экспорта, и для внутреннего рынка

Голландский Dow Europe Holding получил разрешение на продажу российской "дочки"

Аналитики ПСБ отметили давление на рубль спекулятивных операций

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

IKEA предупредила о перебоях с поставками из-за атак в Красном море

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Brent подешевела до $79,31 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });