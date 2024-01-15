Утвержден инвестпроект по развитию авиапрома с финансированием из ФНБ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило новый инвестпроект по развитию авиационной промышленности с финансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере более 280 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Проект предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Реализация проекта должна обеспечить выпуск до 2030 года более 600 полностью отечественных самолетов, добавил Мишустин.

Согласно подписанному распоряжению, из ФНБ будет выделено до 283,8 млрд рублей. Для этого госкорпорация "Ростех", объединяющая предприятия авиапрома, разместит 15-летние облигации под 1,5% годовых (первые два года предусмотрен льготный период по выплате купонного дохода).

Инвестпроект подкреплен бизнес-планом "Ростеха", который предполагает производство до 2040 года всего более 1800 самолетов, сообщал ранее источник "Интерфакса" в авиапроме. Вся программа госкорпорации оценивается в более 1 трлн рублей (в ценах соответствующих лет). Помимо ФНБ, финансирование предполагается привлечь в банках, из федерального бюджета и собственных средств предприятий авиапрома.

Распоряжение подтверждает эти данные. Объем "внутреннего и экспортного рынков" до 2040 года оценивается властями в 1869 воздушных судов (включая 342 SSJ-NEW, 990 МС-21-310, 190 Ил-114-300, 315 Ту-214 и 32 Ил-96-300), объем необходимых для инвестпроекта капвложений – в 1,003 трлн руб. В частности, банковское финансирование предполагается в размере 380,9 млрд руб., собственные средства участников инвестпроекта (в объеме амортизации, формируемой в рамках реализации) – 122,8 млрд руб., бюджетные средства – 215,6 млрд руб.