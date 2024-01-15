Суд отклонил апелляцию на передачу Дальнегорского ГОКа в госсобственность

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию московского ООО "Фининвест" на решение о признании незаконными итогов приватизации Дальнегорского ГОКа (Приморский край, оператор единственного действующего борного месторождения в России) и возврате предприятия в госсобственность.

"Определение Арбитражного суда Приморского края от 14 ноября 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение одного месяца.

Арбитражный суд Приморского края 27 сентября 2023 года удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры к "Фининвесту" о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании принадлежащих этой компании 100% долей ООО "Радамант" (Москва) в доход государства.

3 ноября 2023 года от замгенпрокурора в Арбитражный суд Приморья поступило заявление об обращении вынесенного судом решения к немедленному исполнению. Определением суда от 14 ноября заявление удовлетворено.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Дальнегорский ГОК" через московское ООО "Радамант" с 22 ноября 2023 года принадлежит государству. До этого владельцем "Радаманта" был "Фининвест", материнской компанией которого является кипрский офшор Rakspol Trading Limited.

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. Одноименный ГОК имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

Выручка Дальнегорского ГОКа в 2022 году составила 3,8 млрд рублей (в 2021 году - 2,9 млрд рублей), чистый убыток - 535 млн рублей (в 2021 году - 379 млн рублей). На конец 2022 года в компании работало 1 893 человека, говорится в ее отчете.