Суд подтвердил передачу государству долей в компаниях, связанных с Дальнегорским ГОКом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд оставил в силе решение Дальнегорского районного суда о взыскании в доход государства 100% долей в трех компаниях, имеющих отношение к ООО "Дальнегорский ГОК" (Приморский край, единственный в России производитель боропродукции из собственного минерального сырья), а также взыскании 2,4 млрд рублей с четырех физлиц.

Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

Дальнегорский райсуд 23 ноября 2023 года удовлетворил исковое заявление генпрокурора России, поданное в интересах государства, к Борису Минцу (бывший совладелец группы "Открытие" - ИФ), Дмитрию Минцу (сын Бориса Минца - ИФ), Дмитрию Рачкову (бывший гендиректор Дальнегорского ГОКа - ИФ) и Илье Гордюшеву (бывший управляющий директор O1 Group - ИФ) о взыскании 2 441,5 млн рублей и обращении в доход государства 100% долей в уставных капиталах ООО "Горно-химическая компания Бор", ООО "Фининвест" и ООО НПП "Силика".

По итогам рассмотрения апелляционных жалоб решение Дальнегорского райсуда оставлено без изменения.

Арбитражный суд Приморья суд 27 сентября 2023 года удовлетворил в полном объеме иск Генпрокуратуры к ООО "Фининвест" (Москва) о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании в доход государства принадлежавших этой компании 100% долей ООО "Радамант" (Москва), владельца ООО "Дальнегорский ГОК". Материнской компанией самого "Фининвеста" является кипрский офшор Rakspol Trading Ltd.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Дальнегорский ГОК" через ООО "Радамант" с 22 ноября 2023 года принадлежит государству.

На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. Одноименный ГОК имеет полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат.

Выручка Дальнегорского ГОКа в 2022 году составила 3,8 млрд рублей (в 2021 году - 2,9 млрд рублей), чистый убыток - 535 млн рублей (в 2021 году - 379 млн рублей). На конец 2022 года в компании работали 1893 человека, говорится в ее отчете.