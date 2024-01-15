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Brent подешевела до $77,49 за баррель

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение вечером в понедельник.

К 18:25 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,8 (1,02%), до $77,49 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,83 (1,14%), до $71,85 за баррель.

Объем торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в понедельник, поскольку в США отмечается День Мартина Лютера Кинга.

Транспортная ассоциация Baltic and International Maritime Council (BIMCO) сообщила, что военные США предупредили её о сохранении высокой степени рисков для судов, следующих через Красное море.

США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. В воскресенье военные сбили еще одну хуситскую ракету.

"Наш базовый сценарий не предполагает, что удары США и Великобритании по хуситским целям в Йемене и ситуация в Красном море приведут к существенному росту цен на нефть в ближайшие недели, - написали аналитики Citigroup. - Между тем вероятность эскалации напряженности между Израилем с одной стороны и группировкой "Хезболла" и/или Ираном с другой по-прежнему вызывают более серьезные опасения на ближайшую перспективу".

Компания Dangote Petroleum Refinery объявила о начале работы крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего завода. Предприятие стоимостью $19 млрд находится в Нигерии, имеет производственные мощности в 650 тысяч баррелей в сутки, передает АР. Ожидается, что новый НПЗ позволит на 100% обеспечить потребность страны в бензине, керосине, дизельном и авиационном топливе. Кроме того, часть объемов может отправляться на экспорт.

Brent WTI Иран Красное море США Нигерия
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