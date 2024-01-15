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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Денежные переводы в Грузию в 2023 году снизились на 7%

Переводы из России сократились на 27,5%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем денежных перевод из-за рубежа в Грузию в 2023 году составил $4,1 млрд, что на 6,8% меньше, чем в 2022 году, сообщается в материалах Нацбанка Грузии.

Наибольший объем денежных средств в прошлом году поступил в Грузию из России - $1,5 млрд (снижение на 27,5%), Италии - $518,6 млн (рост на 20,2%), США - $456,4 млн (рост на 39,6%). Из Греции поступило $242,3 млн (на 8,2% больше), Германии - $228,6 млн (рост на 39,1%), Израиля - $215,2 млн (рост на 8,1%).

Из Грузии в 2023 году за границу было отправлено $355,9 млн (на 3,6% больше).

В 2022 году денежные переводы в Грузию составили около $4,4 млрд (рост в 1,9 раза), в том числе из России поступило порядка $2,07 млрд (рост в 5,8 раза).

США Грузия Италия Израиль Нацбанк Грузии
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