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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Международные резервы РФ в 2023 году выросли на 2,9%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в декабре 2023 года увеличился на $6,240 млрд, или на 1,1%, до $598,592 млрд с $592,352 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В 2023 году резервы увеличились на $16,603 млрд, или на 2,9%, с $581,989 млрд на 1 января 2023 года после снижения в 2022 году на $48,638 млрд и роста в 2021 году на $34,853 млрд, в 2020 году - на $41,415 млрд, в 2019 году - на $85,864 млрд, в 2018 году - на $35,753 млрд, в 2017 году - на $55,001 млрд.

Стоимость монетарного золота в резервах в декабре выросла на $3,980 млрд, или на 2,6%, до $155,858 млрд. При этом доля золота в резервах увеличилась до рекордных 26% с 25,6%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ ЦБ РФ
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