Международные резервы РФ с 5 по 12 января сократились на $5,9 млрд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 12 января составили $592,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 января международные резервы равнялись $598,5 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.