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De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса
Фото: Per-Anders Pettersson/Reportage by Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая De Beers в ходе первого торгового цикла в 2024 году снизила цены примерно на 10% по всему ассортименту, чтобы стимулировать спрос, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, попросившие об анонимности.

Некоторые позиции в крупном ассортименте подверглись более глубокой коррекции - на 25%, сообщили источники агентства. Наибольшему сокращению подверглись цены в категории select makeables - алмазы от 2 до 4 карат, из которых огранщики производят более мелкие бриллианты для свадебных колец, отличающиеся высоким качеством, но не безупречные. Снижение цен в этой категории происходило и в прошлом году, как считается, из-за растущей популярности синтетических камней, которые постоянно дешевеют.

Продажи алмазов пострадали в последнем квартале прошлого года, так как Индия, крупнейший потребитель алмазного сырья, приостановила закупки на два месяца из-за охлаждения спроса на ювелирные изделия.

"АЛРОСА" объявила о приостановке продаж в сентябре и октябре, De Beers разрешила своим клиентам отказаться от законтрактованных объемов на две последних торговых сессии 2023 года, но не снизила цены, несмотря на рыночный спад. По данным источников агентства, сейчас у клиентов De Beers нет права на такой отказ.

К концу 2023 года цены на алмазы стали восстанавливаться, так как огранщики, которые нуждались в новых запасах для поддержания производительности своих фабрик, стимулировали спрос на фоне ограниченных поставок.

Первый торговый цикл традиционно является одним из самых крупных и успешных для алмазодобытчиков, так как midstream пополняет запасы после праздничных продаж.

De Beers АЛРОСА Индия ЮАР
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