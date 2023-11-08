Продажи De Beers в 9-м цикле обвалились до $80 млн на фоне двухмесячного эмбарго в Индии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе девятого в этом году цикла продаж сократила реализацию продукции до $80 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это почти в 6 раз ниже уровня годичной давности ($454 млн) и в 2,5 раза меньше предыдущего показателя ($200 млн), который был историческим минимумом для этого периода.

Девятый цикл проходил с 4 октября по 3 ноября.

Глава De Beers Эл Кук объяснил падение мораторием на импорт необработанных алмазов в Индию, который приведет к закрытию гранильных фабрики крупнейшего потребителя алмазов и продлению каникул, приуроченных к местному празднику Дивали.

Помимо этого, на алмазную отрасль продолжают влиять макроэкономические проблемы, что выражается в медленном восстановлении розничной торговли в Китае, констатировал глава De Beers.

В связи с этим De Beers сократила распределение алмазного сырья среди своих сайтхолдеров, отметил Кук. Компания продолжает поддерживать клиентов, предоставив им гибкие условия покупок, поскольку midstream восстанавливает баланс между предложением и спросом.

Ключевой потребитель алмазного сырья, гранильная отрасль Индии, сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить 2-месячную приостановку закупок у алмазодобытчиков. "АЛРОСА" поддержала эту инициативу, заявив, что качественная база активов и стабильное финансовое положение позволяют ей реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке.

Ранее отраслевое агентство Rapaport сообщало, что еще до индийского эмбарго De Beers разрешила своим сайтхолдерам отложить закупку до половины причитающихся им объемов алмазного сырья на начало 2024 года на фоне вялого потребительского спроса и высоких запасов в midstream. Клиенты получили от De Beers разрешение не покупать алмазы весом от 1 карата из своей аллокации до конца 2023 года. Разрешение касается от 25% до 50% от стоимости некоторых боксов и распространяется на торговые сессии в сентябре, октябре и декабре (8-10-й циклы продаж).