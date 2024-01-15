Федеральная корпорация по страхованию депозитов США сократит бюджет на 6,3%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) США утвердил операционный бюджет на 2024 год в объеме $2,96 млрд, сообщила организация.

Таким образом, FDIC намерен сократить свои расходы на 6,3% по сравнению с прошлым годом.

В том числе объем средств, которые выделяются на финансирование конкурсных управляющих, будет уменьшен на $475 млн (на 57,5%), в то время как размер финансов, выделяемых на текущие операции, повышается на $275 млн (на 12%).

Совет директоров также одобрил размер штата корпорации на текущий год в 6 817 человек. То есть предусматривается создание 189 новых должностей, в первую очередь для осуществления банковского надзора и выполнения других основных задач FDIC.

"Предлагаемый бюджет был сформирован после банкротств трех крупных региональных банков в 2023 году и отражает уроки, извлеченные из этих банкротств, - сказал председатель корпорации Мартин Грюнберг. - Особое значение имеет то, что предлагаемый бюджет включает существенные новые ресурсы (...) для осуществления усиленного надзорного мониторинга крупных застрахованных организаций на постоянной основе".

Это будет способствовать "раннему обнаружению рисков и более быстрым действиям", которые позволят гарантировать, что "банки принимают необходимые шаги для смягчения таких рисков", отметил он.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тысяч. В системе страхования на конец третьего квартала 2023 года участвовали почти 4,65 тысячи коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, а общий объем фонда страхования депозитов составлял $117 млрд.