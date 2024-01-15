Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США сократит бюджет на 6,3%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) США утвердил операционный бюджет на 2024 год в объеме $2,96 млрд, сообщила организация.

Таким образом, FDIC намерен сократить свои расходы на 6,3% по сравнению с прошлым годом.

В том числе объем средств, которые выделяются на финансирование конкурсных управляющих, будет уменьшен на $475 млн (на 57,5%), в то время как размер финансов, выделяемых на текущие операции, повышается на $275 млн (на 12%).

Совет директоров также одобрил размер штата корпорации на текущий год в 6 817 человек. То есть предусматривается создание 189 новых должностей, в первую очередь для осуществления банковского надзора и выполнения других основных задач FDIC.

"Предлагаемый бюджет был сформирован после банкротств трех крупных региональных банков в 2023 году и отражает уроки, извлеченные из этих банкротств, - сказал председатель корпорации Мартин Грюнберг. - Особое значение имеет то, что предлагаемый бюджет включает существенные новые ресурсы (...) для осуществления усиленного надзорного мониторинга крупных застрахованных организаций на постоянной основе".

Это будет способствовать "раннему обнаружению рисков и более быстрым действиям", которые позволят гарантировать, что "банки принимают необходимые шаги для смягчения таких рисков", отметил он.

FDIC страхует депозиты на сумму до $250 тысяч. В системе страхования на конец третьего квартала 2023 года участвовали почти 4,65 тысячи коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, а общий объем фонда страхования депозитов составлял $117 млрд.

США FDIC Мартин Грюнберг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра в Россию

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ

Brent подешевела до $77,49 за баррель

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

В Минэнерго РФ заявили о снижении производства бензина после аварии на НОРСИ

В Минэнерго РФ заявили о снижении производства бензина после аварии на НОРСИ

Товары Wildberries на сгоревшем складе были застрахованы по договору защиты грузов

Товары Wildberries на сгоревшем складе были застрахованы по договору защиты грузов

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году

Швейцарская SoftwareOne отклонила предложение о ее покупке за $3,5 млрд

ФРС США получила рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов

ФРС США получила рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });